L’agente di Buffon svela: «CR7 alla Juve? Gigi ne era sicuro!»

Silvano Martina, agente di Gigi Buffon ha raccontato alcuni aneddoti sulla Juventus e sul recente passato del portiere

Dopo aver messo nella ricca bacheca il primo trofeo stagionale vinto con il Paris Saint German, Gigi Buffon è pronto ad iniziare la sua avventura nel campionato francese, la Ligue One. Ad assicurarlo è Silvano Martina, storico agente del portiere, che ha detto: «Iniziare bene è sempre positivo nel calcio. Tutto può succedere, ma il PSG è una grande realtà, è una squadra fortissima: ha strameritato di vincere la coppa, che fa sempre curriculum». Poi l’agente svela come è nata la trattativa che lo ha portato sotto la Tour Eiffel: «Una volta sono andare a prendere un caffè con lui e mi ha detto che era felice di smettere, aggiungendo poi che un altro paio d’anni, in una squadra importante, li avrebbe potuti fare bene. Come è nata con il PSG? Ho un amico lì, gli ho mandato un messaggio e mi ha risposto di andare subito. Per loro è stata un’operazione importante tanto quanto quella di Neymar».

Martina ha poi aggiunto: «Buffon ha sentito la voglia dei francesi di averlo in squadra ed è molto carico, sembra che sia ringiovanito di dieci anni. Gli hanno proposto un biennale, lui ha voluto firmare solo per un anno: questo fa capire la sua onestà. Già nel 2009 lo voleva il PSG». La Juventus si è consolata con l’arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero e l’agente di Buffon rivela che il portiere sapeva già tutto: «Non se lo immaginava ad aprile, poi appena è uscita la notizia era sicuro che la Juve lo avrebbe preso. Lui amava la maglia che rappresentava, vive di emozioni e spero non incontri i bianconeri: per lui sarebbe una sofferenza. Se tornerà alla Juventus? Non lo so, ma penso che un club come il PSG non lo lascerà mai andare via. Questa però è solo la mia opinione personale, non ne ho mai parlato con lui»