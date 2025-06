Tutti pazzo per Estevao, il Chelsea entusiasta, ma Maresca avrà un compito difficile

Estevao è tra i calciatori più interessanti del Mondiale per Club e il Chelsea, dove si trasferirà ad agosto, se lo gode; Maresca dovrà sfruttarlo al meglio

Estevão Willian è senza dubbio uno dei protagonisti più brillanti del Mondiale per Club: il talento brasiliano del Palmeiras, destinato al Chelsea per 60 milioni di euro, ha già conquistato due premi di MVP in altrettante gare e ha trascinato la sua squadra verso la fase a eliminazione diretta. A soli 18 anni, Estevão sta confermando le attese con giocate spettacolari e un impatto determinante, nonostante margini di miglioramento evidenti nella gestione delle energie e nella precisione nei passaggi. La sua capacità di affrontare anche duelli fisici e di brillare nelle competizioni internazionali lo rende un acquisto di grande prospettiva. Il Chelsea, che si appresta ad accoglierlo a Londra da agosto, dovrà ora trovare una collocazione tattica per valorizzarne al meglio il talento fin da subito.

Il tecnico Enzo Maresca dovrà gestire la convivenza tecnica con Cole Palmer, attualmente leader offensivo della squadra e occupante naturale della zona centrale della trequarti, ruolo prediletto anche da Estevão. Una possibile soluzione potrebbe essere l’utilizzo del brasiliano sull’esterno destro, dove ha già dimostrato di saper incidere con continuità. L’uscita di scena di Sancho e le incertezze sul futuro di Madueke e Mudryk aprono uno spazio importante per l’inserimento del giovane sudamericano, che si è detto pronto ad adattarsi a qualsiasi posizione offensiva pur di essere utile alla squadra. «La cosa più importante è giocare, non importa dove – ha dichiarato a The Athletic –. Voglio aiutare, segnare e divertirmi. Il campo è il mio parco giochi». Un atteggiamento maturo, che lascia ben sperare per il suo inserimento in Premier League, dove la sua creatività potrebbe fare la differenza sin da subito.