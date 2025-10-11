 Pio Esposito nel post gara: «Grato per la fiducia di tutti. Ora penso questo» - Calcio News 24
Italia

Pio Esposito nel post gara: «Grato per la fiducia di tutti. Ora penso questo»

59 secondi ago

Le dichiarazioni di dopo quella che è stata la partita Estonia Italia (Qualificazioni Mondiali)

Ai microfoni di Sky Sport, il giocatore azzurro , ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Estonia Italia: valida per la Qualificazioni ai Mondiali 2026

LE DICHIARAZIONI – «Ringrazio il mister e la squadra per la fiducia. Il gruppo è fantastico e questo rende tutto molto piu facile. Il goal? Contento,ma la prioritá rimane la squadra: aiutarsi l’uno con l’altro e vincere ogni partita. Noi non dobbiamo guardare indietro e cercheremo di conquistare un posto al Mondiale»

