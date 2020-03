Euro 2020, Oslo blocca Kolarov, Milenkovic e Milinkovic-Savic: i tre non potranno prendere parte a Norvegia-Serbia

Milinkovic-Savic (Lazio), Milenkovic (Fiorentina) e Kolarov (Roma) non potranno entrare ad Oslo per disputare il match tra Norvegia e Serbia, valido per le qualificazioni ad EURO 2020. Una decisione incredibile, riportata dal Corriere dello Sport, che potrebbe scatenare ulteriori polemiche a riguardo. Da Oslo, fanno sapere, che il resto della nazionale serba potrà entrare senza problemi. Al momento la UEFA ancora non ha deciso di sospendere le gare.