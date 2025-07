EURO25, le parole di Abodi sull’Italia femminile: «Le Azzurre che ci fanno appassionare in questi Europei!»

EURO25, le dichiarazioni del ministro Abodi sull’Italia femminile: «Le Azzurre che ci fanno appassionare in questi Europei!»

La Nazionale italiana femminile ha compiuto un’impresa che resterà negli annali del calcio azzurro, battendo la Norvegia in una sfida di altissimo livello. Un successo costruito con determinazione, compattezza e spirito di squadra, che ha acceso l’entusiasmo di tifosi e istituzioni. Tra i primi a congratularsi pubblicamente, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che ha celebrato le Azzurre con un post su X, sottolineando l’importanza di una vittoria che va oltre il risultato.

Norvegia ko: l’Italia supera una delle big d’Europa

La Norvegia, allenata da Hege Riise — ex centrocampista di fama internazionale e oggi tecnico di grande esperienza — è tra le nazionali più blasonate del calcio femminile europeo. Superarla rappresenta un traguardo significativo per l’Italia, che continua a crescere sotto la guida del commissario tecnico Andrea Soncin. Ex attaccante dal temperamento combattivo, Soncin ha saputo trasmettere alla squadra energia e fiducia, elementi chiave per affrontare avversarie di questo calibro.

Protagoniste in campo: Girelli, Linari e le biancocelesti

Nel match, a brillare è stata Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women, autrice del gol decisivo con la consueta freddezza sotto porta. Fondamentale anche la prestazione di Elena Linari, difensore dell’Atlético Madrid, leader silenziosa e pilastro della difesa azzurra. Da segnalare inoltre l’ottimo contributo delle giocatrici della Lazio Women, Flaminia Oliviero e Martina Piemonte, che hanno dato profondità e dinamismo alla manovra.

Un segnale forte per il calcio femminile italiano

La vittoria contro una potenza come la Norvegia non è solo un successo sportivo, ma un chiaro segnale della crescita del calcio femminile in Italia. Il movimento, sostenuto da istituzioni e appassionati, sta guadagnando visibilità e credibilità a livello internazionale. Il messaggio di Andrea Abodi ne è la conferma: le Azzurre sono ormai protagoniste, e il futuro del calcio femminile italiano appare sempre più promettente.

PAROLE – «Tra tanti successi di questi giorni, gioiamo anche con le Azzurre che, passo dopo passo, ci fanno appassionare e ci coinvolgono in questi Europei giocati al massimo, contribuendo alla crescita del movimento e rendendo onore al Tricolore. La vittoria con la Norvegia e la qualificazione alla semifinale meritano il nostro grazie e un grande abbraccio di buon auspicio».