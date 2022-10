Lazio e Roma con i brividi d’Europa, due partite per giocarsi tutto

L’Europa regala gioie e dolori alle italiane, per Lazio e Roma la situazione di classifica è da brividi e le ultime due partite sono decisive

Due pareggi nelle sfide più importanti del girone che potevano indirizzare in altro modo il futuro europeo delle due squadre. Contro il Betis i giallorossi hanno evitato la sconfitta che sarebbe potuta costare caro, mentre i biancocelesti in dieci hanno sfiorata l’impresa. Ora la classifica della squadra di Sarri vede tutte le squadre a 5 punti per un equilibrio quasi impensabile all’inizio. La Roma invece è al terzo posto e dovrà vincere entrambe le partite per provare a superare il girone. Brividi europei nella Capitale.