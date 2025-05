European Finals Kings League, KARASU – PANAM ALL STARZ 3-7: i Panam amministrano e vincono con merito!

European Finals Kings League, KARASU – PANAM ALL STARZ: ecco com’è andata la finale dello split della Kings League France

(Giuseppe Colicchia, inviato all’Inalpi Arena di Torino) – Finisce qui la sfida tra KARASU e PANAM ALL STARZ: la prima delle 3 finali dell’European Finals della Kings all’Inalpi Arena di Torino (stracolma com 11.592 spettatori), quella della Kings League France, se l’aggiudicano i per.

Iniziano forte della scalata i PANAM ALL STARZ, i quali si portano avanti per 2 a 0 dopo appena 3 minuti di gioco. Al dado (2 vs 2) i KARASU riescono ad accorciare le distanze col 2 a 1 e subito dopo a pareggiare col gol del 2 a 2 realizzato dal portiere. Prima che finisca il dado, però, c’è il tempo per i PANAMA ALL STARZ di riportarsi in vantaggio, anche loro in gol col portiere. Allo scadere del dado realizzano anche la rete del 4 a 2, portandosi nuovamente sul doppio vantaggio.

Nel secondo tempo i KARASU accorciano nuovamente le distanze col gol del 3 a 4 grazie al rigore presidenziale realizzato (mentre il presidente dei PANAM ALL STARZ aveva precedentemente fallito dal dischetto). A 8 secondi dal termine del secondo tempo, arriva la rete del 5 a 3 per i PANAM. Si va dunque sul Goal X2 negli ultimi due minuti di gara. Nei minuti finali arriva la rete di Sao, gol doppio che chiude i conti, 7 a 3.

Di seguito le distinte delle due squadre.

KARASU

#1 Yacine Ben Cherki

Yacine Ben Cherki #99 Bilal Bouchelouche

Bilal Bouchelouche #5 Abdelhamid Touati

Abdelhamid Touati #77 Mehdi Gacem

Mehdi Gacem #26 Mohammed Berrabah

Mohammed Berrabah #7 Alexandre Fakir

Alexandre Fakir #10 Zinedine AyadiC

Zinedine AyadiC #15 Sofiane Sayah

Sofiane Sayah #13 Ahmed Ouachani

Ahmed Ouachani #14 Salim Abdou Mohamed

Salim Abdou Mohamed #22 Nabil Dirar

Nabil Dirar #9 Matisse Henry

Matisse Henry #94 Sita Diarra

Sita Diarra #4Yohan MOLLO

PANAM ALL STARZ