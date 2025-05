European Finals Kings League, TRM Zeta 10-2: La squadra di Marza, dopo aver comandato la regular season, domina la finale

(Giuseppe Colicchia, inviato all’Inalpi Arena di Torino) – Finisce qui la sfida tra TRM FC e FC Zeta: la seconda delle 3 finali dell’European Finals della Kings all’Inalpi Arena di Torino (stracolma com 11.592 spettatori), quella della Kings League Lottomatica.sport Italu, se l’aggiudicano i TRM per 10 A 2, vince dunque la squadra di Marza.. Dopo 30 secondi, ad inizio scalata, passano subito avanti i TRM col portiere Vagge. Pochissimo minuti dopo Colombo raddoppia. Al quinto minuto Di Mauro accorcia le distanze con un gran gol. Al sedicesimo Caputo spacca la traversa dopo un’azione meravigliosa dei TRM. Ad inizio dado (3 vs 3) solo il palo dice di no a Chiricò. Anche Caputo lo imita e colpisce il palo (secondo legno per lui in partita). Colombo trova un euro-gol negli istanti finali del dado: un mancino forte che sbatte sotto la traversa ed entra, TRM avanti per 3 a 1.

Ad inizio secondo tempo Rossoni sigla il 4 a 1, ma nemmeno il tempo di esultare e segna Chiricò il 4 a 2 di testa. Al 24′ Vagge para il rigore presidenziale a ZW Jackson. Al 27′ Marza è implacabile e segna il suo primo (ma probabilmente più importante) rigore presidenziale in stagione, 5 a 2 per i TRM. Al 33′ Caputo colpisce il suo terzo legno in partita, porta stregata per lui ma non si arrende… E infatti dopo pochissimo secondo segna un gol pesantissimo! Avendo la fascia dello star player, i TRM vanno sul 7 a 2, chiudendo di fatto i conti. La squadra di Marza non si ferma e segna il gol dell’8 a 2 in contropiede con Andrei. Al 41 esimo Scanferlato chiude definitivamente i conti col gol doppio del 10 a 2, passivo pesante per gli Zeta.