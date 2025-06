Europei Under 21, l’Italia si prepara per la Slovacchia. Nunziata: «È dura. Valuterò Coppola e Casadei»

Europei Under 21, l’Italia si prepara per la Slovacchia. Le dichiarazioni del ct degli azzrurrini, Nunziata, in conferenza stampa

In campo nella giornata di oggi, alle ore 21 contro la Slovacchia, padrona di casa -ospitante- del torneo, l’Italia Under 21, si prepara a tornare in campo dopo la vittoria contro la Romnia all’esordio per ipotecare l’accesso ai quarti di finale.

In conferenza stampa ha parlato il ct Carmine Nunziata che ha commentato così.

SLOVACCHIA – «Sia per noi che per loro sarà una gara dura, la Slovacchia è una buonissima squadra, con dei principi di gioco importanti e diversi elementi di qualità come Rigo, Sauer e Suslov. E poi non dimentichiamoci che gioca in casa e avrà tutto il pubblico a favore».

COSA MIGLIORARE – «Mi è piaciuta l’intensità che abbiamo messo e il fatto di aver giocato da squadra. Abbiamo commesso un errore nel finale che poteva costarci caro, avremmo dovuto chiudere prima la partita perché altrimenti è normale che poi soffri».

FORMAZIONE – «Sono tutti a disposizione, ho un paio di dubbi che scioglierò dopo la rifinitura. Coppola e Casadei? Li ho trovati bene e conoscendoli non avevo dubbi che sarebbero arrivati qui con grande entusiasmo e voglia. Oggi nella rifinitura valuterò anche le loro condizioni».