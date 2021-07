Chicco Evani, assistente tecnico di Roberto Mancini in Nazionale, ha parlato della vittoria a Euro 2020 e di Federico Chiesa

EURO 2020 – «È stato bello aver dato gioia ad un paese intero. Il segreto del gruppo? Il nostro staff è legato da una amicizia che parte da lontano. Abbiamo trasferito i nostri sentimenti alla squadra che ha giocato serena e si è divertita».

CHIESA – «Negli anni a venire sarà ancor più forte. Ha strappi micidiali, cambia la partita come pochi in Europa. Quando accelera non gli stai dietro, tira bene con entrambi i piedi, ha tecnica in velocità».