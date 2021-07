Everton, James Rodriguez: «Serve costanza per finire tra le prime quattro»

James Rodriguez, trequartista dell’Everton, ha parlato ai canali ufficiali del club: ecco le sue dichiarazioni

James Rodriguez punta in alto. Il colombiano, intervistato dai canali ufficiali dell’Everton, ha svelato l’obiettivo per la prossima stagione:

«Bisogna essere più costanti e cercare di giocare sempre al massimo. Non è facile perché la stagione è lunghissima ma l’Everton ha bisogno di riuscirci per finire tra i primi quattro posti in Premier League, che è un campionato molto difficile».