Everton, Goodison Park diventa la casa anche della squadra femminile: la prima squadra femminile a dividere l’impianto con quella maschile

Svolta storica per il calcio femminile: l’Everton ha deciso di spostare a Goodison Park in maniera permanente anche la squadra femminile

Goodison Park diventerà la nuova casa dell’Everton Women a partire dalla stagione 2025/26. Lo storico stadio di Liverpool, primo impianto costruito appositamente per il calcio in Inghilterra, accoglierà stabilmente la squadra femminile in risposta alla sua crescente popolarità e alla necessità di una sede più moderna. Il trasferimento da Walton Hall Park sarà accompagnato da lavori di riqualificazione per adeguare l’impianto agli standard della Women’s Super League.

La decisione è frutto di una revisione del progetto “Goodison Legacy” avviata dal nuovo gruppo proprietario Friedkin Group, insediatosi nel dicembre scorso. L’obiettivo è mantenere vivo il legame tra il club e la comunità, facendo di Goodison un punto di riferimento anche per il calcio femminile. Il nuovo utilizzo dello stadio avrà anche un impatto positivo sull’economia locale nei giorni di gara. Possibile che i Friedkin ripetano l’operazione con la Roma?