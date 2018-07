L’ex difensore della Juventus, Patrice Evra, con un video su Facebook ha consigliato a Cristiano Ronaldo di trasferirsi a Torino.

Tutto il mondo calcistico e non solo sta seguendo gli sviluppi della trattativa tra Real Madrid e Juventus per il passaggio di Cristiano Ronaldo ai bianconeri. Sulla vicenda si sono espressi anche molti calciatori, a questi si è aggiunto l’ex difensore della Juve, Patrice Evra. Il terzino francese con un video in diretta Facebook ha invitato il fenomeno portoghese a trasferirsi a Torino affermando: «Non ho ancora parlato con Ronaldo, ma se vuole giocare fino al 2050 la Juventus è la scelta giusta». Inoltre, Evra ha voluto ringraziare nuovamente il club e i tifosi bianconeri spiegando che la società rimarrà sempre nel suo cuore. Infine il francese rivolgendosi a CR7 ha spiegato che alla Juventus non esistono vacanze e bisogna lavorare duro.