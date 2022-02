Fabian Ruiz: «Penso solo al Napoli, ma l’idea di tornare a casa è sempre presente»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, ha parlato ai microfoni di As: le sue parole tra presente e futuro

Fabian Ruiz ha parlato ai microfoni di As tra presente a Napoli e futuro in Spagna. Le parole del centrocampista:

DIFFICOLTA’ INIZIALI – «Ero molto giovane, sono venuto da solo in un altro paese, ma i miei compagni mi hanno aiutato molto e ho imparato subito la lingua. Ho fatto amicizia e questa è già la mia seconda casa. Sono incredibilmente grato alla città e a tutte le persone che ho incontrato».

FUTURO – «In questo momento penso solo al Napoli, sono molto a mio agio qui e abbiamo grandi sfide davanti a noi. L’idea di tornare in Spagna, però è sempre presente. È casa mia..»

INSIGNE – «Lorenzo ha vissuto sempre in questo club, però il calcio è così. È stato triste, ma allo stesso tempo siamo felici del fatto che vada a vivere quest’esperienza. Farà bene».

SCUDETTO – «Sappiamo che è difficile, ma siamo una grande squadra e possiamo restare lassù fino alla fine, lo dimostrano i numeri. Non riesco nemmeno a immaginare cosa accadrebbe se riuscissimo a realizzare il sogno. La città lo merita. Notiamo il suo sostegno non solo allo stadio, che è normale, ma anche nel quotidiano, per strada, ovunque»