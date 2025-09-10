Fabianski torna al West Ham: ufficiale il ritorno per il veterano polacco, la nota del club

Fabianski torna al West Ham: ufficiale il rinnovo per il veterano polacco, la nota del club inglese che milita in Premier

Il West Ham United ha ufficializzato il ritorno di Lukasz Fabianski, portiere polacco di grande esperienza, che a 40 anni vestirà nuovamente la maglia degli Hammers per un’altra stagione. L’ex estremo difensore della nazionale polacca, svincolatosi lo scorso 30 giugno al termine del precedente contratto, ha firmato un accordo valido fino alla fine della stagione 2025/26.

COMUNICATO – «Il West Ham United è lieto di confermare che Łukasz Fabiański è rientrato nel Club con un contratto fino alla fine della stagione 2025/26. Il popolare ex nazionale polacco torna al London Stadium, dove ha trascorso sette stagioni, giocando 216 partite, vincendo il premio Hammer of the Year nel 2019 e sollevando il trofeo della UEFA Europa Conference League nel 2023. Professionista eccezionale, Fabiański ha accolto con entusiasmo l’opportunità di indossare nuovamente i guanti e non vede l’ora di riunirsi ai suoi compagni di squadra, vecchi e nuovi, al Rush Green».

PAROLE FABIANSKI – «Sono davvero, davvero, davvero felice di essere tornato perché questo Club significa ovviamente molto per me e per le persone che lo frequentano. Rivederli è stato bello e meraviglioso. Sono sempre stato, e sicuramente sarò, un giocatore che mette sempre la squadra al di sopra dei suoi obiettivi personali. Penso che forse la gente mi veda come una persona piacevole con cui stare, una persona da avere in squadra per quello che porto, e quindi non si tratta solo di me ma della squadra. Sono qui per supportare, per mantenere alti gli standard. Ho anche una vasta esperienza, quindi penso che possa essere utile. Di sicuro, continuerò a lavorare come ho sempre fatto, che spero sia sempre a un buon livello, ma, allo stesso tempo, capisco che il mio ruolo è completamente diverso».

INTERVISTA POTTER – «Siamo davvero contenti di riavere Łukasz nel gruppo”, ha confermato Potter. “Indipendentemente dal fatto che fosse qui in precedenza, il fattore principale è che è ancora un portiere di alto livello e un professionista di alto livello, nonché la scelta perfetta per il ruolo che dovevamo ricoprire. È un acquisto che ha perfettamente senso per tutti. Łukasz conosce molto bene il Club, è molto rispettato e popolare tra tutti qui. La sua personalità e il suo carattere saranno un ottimo esempio, soprattutto per i nostri giovani giocatori, ed è una persona che ha davvero a cuore il West Ham United e vuole aiutarci in ogni modo possibile. Siamo molto felici di averlo di nuovo con noi».