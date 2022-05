Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, l’agente di Niccolò Fagioli, Andrea D’Amico, ha commentato il futuro del suo assistito.

«Sicuramente il prossimo anno giocherà in Serie A, ma non abbiamo ancora una squadra. La Juve in lui ha molta fiducia, vedremo cosa succederà. A fine stagione incontreremo la dirigenza e ne parleremo, tutto è ancora aperto».

