Cremonese, Fagioli: «Promozione, Juve, sogno e idolo: vi svelo tutto»

Nicolò Fagioli, centrocampista della Cremonese ma di proprietà della Juve, si è raccontato in una lunga intervista a Tuttosport. Le sue dichiarazioni:

PRIMA IMMAGINE PROMOZIONE – «Il gol a Buffon. Gigi è anche una grande persona: a fine partita mi ha fatto i complimenti».

RITORNO ALLA JUVE – «Si. Il mio sogno resta quello, ma non conosco il mio futuro e nemmeno quello di Alvaro. Adesso mi godo questa vittoria, poi ci sarà tempo per parlare con i dirigenti della Juventus e i miei agenti».

SERIE A CON LA CREMONESE – «Qui mi trovo benissimo, ma non dipende da me. Sicuramente questa promozione è una soddisfazione doppia per me che a Cremona ho giocato anche da bambino».

MODRIC BIANCONERO – «Quello è il mio sogno, vedremo cosa succederà».

SOGNO DEI TIFOSI – «Sarebbe bellissimo, siamo cresciuti entrambi nel settore giovanile bianconero (lui e Miretti ndr.). Detto questo, alla Juventus ci sono tanti campioni e non è facile trovare spazio. L’ambizione, però, deve essere quella. Vedere Miretti che gioca titolare è un bel segnale per tutti noi».

