Milan in seconda fascia di Europa League: i rischi sono grossi

Sorteggio dei gironi di Europa League insidioso per il Milan: pericoli Siviglia, Arsenal e Chelsea. Può andare invece meglio alla Lazio. Ecco le fasce nelle urne di oggi

Non è la primissima volta, ma quasi: l’Italia si presenta ai nastri di partenza della fase a gironi dell’Europa League soltanto con due squadre, ovvero la Lazio ed il Milan. È già successo una sola volta, non molto tempo fa per giunta: nella stagione 2013/2014 alla fase a gruppi della seconda competizione europea in ordine di importanza si presentarono soltanto l’onnipresente Lazio e la Fiorentina. Il sorteggio di oggi (dalle ore 13 in diretta da Montecarlo anche sul nostro sito) sarà comunque particolarmente insidioso per i biancocelesti, ma soprattutto per i rossoneri: se la squadra di Simone Inzaghi sarà infatti inserita nella prima fascia, quella di Gennaro Gattuso sarà in seconda.

Non un bene considerate le insidie della prima: esclusa la Lazio (che i rossoneri non potranno affrontare perché vietati i derby nazionali nei gironi), ci sarebbero infatti squadre di peso come il Siviglia pluri-vincitore della competizione (primo nel ranking di Europa League al momento), l’Arsenal (che eliminò il Milan di Gattuso proprio lo scorso anno), il Bayer Leverkusen, il Villarreal, ma soprattutto il Chelsea di Maurizio Sarri, vera e propria favorita della competizione. Può andare invece decisamente meglio agli uomini di Inzaghi, ma occhio alle insidie: Milan escluso, in seconda fascia ci sono squadre di tutto rispetto come lo Sporting Lisbona di Stefano Sturaro, il Fenerbahce o il Copenaghen che ieri ha eliminato l’Atalanta ai rigori. In terza occhio a Spartak Mosca, Betis Siviglia e RB Lipsia, mentre in ultima fascia – decisamente la più soft – c’è la nobile decaduta scozzese dei Rangers Glasgow. Ecco la fasce al completo:

PRIMA FASCIA — Siviglia (Spa), Arsenal (Ing), Chelsea (Ing), Zenit (Rus), Bayer L. (Ger), Dinamo Kiev (Ucr), Besiktas (Tur), Salisburgo (Aus), Olympiacos (Gre), Villarreal (Spa), Anderlecht (Bel), LAZIO

SECONDA FASCIA — Sporting L. (Por), Ludogorets (Bul), Copenaghen (Dan), Marsiglia (Fra). Celtic (Sco), Paok (Gre), MILAN, Genk (Bel), Fenerbahce (Tur), Krasnodar (Rus), Astana (Kaz), Rapid Vienna (Aus)

TERZA FASCIA — Betis (Spa), Bate Borisov (Bie), Qarabag (Aze), Dinamo Zagabria (Cro), Lipsia (Ger), Eintracht (Ger), Malmoe (Sve), Spartak Mosca (Rus), Standard Liegi (Bel), Zurigo (Svi), Bordeaux (Fra), Rennes (Fra)

QUARTA FASCIA — Apollon (Cip), Rosenborg (Nor), Vorskla (Ucr), Slavia Praga (Rce), Akhisar (Tur), Jablonec (Rce), Aek Larnaca (Cip), Mol Vidi (Ung), Rangers (Sco), Spartak Trnava (Slc), Dudelange (Lus), Sarpsborg (Nor)