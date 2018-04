Federico Fazio, al termine di Liverpool-Roma, ha commentato a caldo il 5-2 maturato ad Anfield Road

La difesa della Roma ha ballato, e tanto, sulle note della sinfonia di Mohamed Salah, vero mattatore di Liverpool-Roma. La semifinale di andata di Champions League è andata, dunque, ai Reds ma Federico Fazio, centrale della difesa disegnata per l’occasione da Eusebio Di Francesco, si è detto fiducioso in vista del ritorno, previsto tra una settimana allo stadio Olimpico. L’argentino ne ha parlato così ai microfoni di Mediaset:

«C’è margine per tentare l’ennesima, epica, rimonta? Sì, abbiamo segnato due gol. Abbiamo avuto tante occasioni, soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo abbiamo sbagliato ma dobbiamo continuare così. La Roma si è involuta? No, no, noi pensiamo sempre alle cose positive. Siamo giocatori, siamo guerrieri e lotteremo fino all’ultimo secondo perché la qualificazione non è ancora persa. Lotteremo come abbiamo lottato fino all’ultimo secondo per arrivare fino a qui. Lo faremo ancora di più con la forza che ci darà la nostra gente. I gol della Roma sono arrivati dopo l’uscita di Salah, è stato un caso? No, non cambia niente. Noi abbiamo lottato fino all’ultimo, questo è il calcio. Siamo una grande squadra, siamo arrivati fino a qui e vogliamo andare ancora più lontano».