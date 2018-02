FCSB-Lazio 1-0: risultato e cronaca in diretta live

FCSB-Lazio, andata sedicesimi di finale Europa League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Sedicesimi di finale di Europa League tra Steaua Bucarest e Lazio. I rumeni hanno ricominciato bene il campionato agli inizi di febbraio, dopo la lunga pausa invernale, con una vittoria e un pareggio. Il tecnico Dica non rinuncia al suo 4-2-3-1 ma deve fare a meno di Alibec, così in avanti spazio al bomber Gnohere . Simone Inzaghi non intende snobbare la coppa ma applica un turnover mirato: in difesa spazio a Luiz Felipe, mentre in avanti Nani e Caicedo rilevano Immobile.

FCSB-Lazio 1-0: tabellino

FCSB (4-2-3-1) – Vlad; Benzar, Gaman, Planic, Morais; Pintilii, Nedelcu; Man, Budescu, F. Tanase; Gnohere.

PANCHINA: Stancioiu, Teixeira, Coman, Enache, Popescu, Momcilovic, C. Tanase.

ALLENATORE: Dica.

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Caceres; Basta, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Nani, Caicedo

PANCHINA: Guerrieri, Wallace, Patric, Lulic, Felipe Anderson, Immobile

ALLENATORE: Inzaghi

ARBITRO: Aytekin (Germania)

MARCATORI: 29′ pt Gnohere (SB)

NOTE: ammonizioni 8′ pt Milinkovic (L), 26′ pt Pintilli (SB), 47′ pt Caceres (L), 49′ pt Lukaku (L)

FCSB-Lazio: diretta live e sintesi

FCSB-Lazio: formazioni ufficiali

FCSB-Lazio: probabili formazioni e pre-partita

Nicolae Dica non rinuncia al suo classico 4-2-3-1 con Vlad tra i pali e Benzar, Gaman, Planic e Momcilovic in difesa. In mediana confermato Pintilli con Nedelcu favorito su Flip. Tanase presidia la trequarti con Texeira e Budescu sulle fasce. In avanti largo ad Alibec.

Simone Inzaghi non ha intenzione di snobbare la coppa e ripropone il 3-5-2. In porta confermato Strakosha. Terzetto difensivo affidato a Luiz Felipe con Bastos e Caceres. Leiva resta in cabina di regia spalleggiato da Milinkovic e Murgia. Basta e Lukaku presidiano le fasce. In attacco turnover per Luis Alberto ed Immobile che cedono il posto a Nani e Caicedo.

Il tecnico della Steaua Becarest, Nicolae Dica, ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa «Quella di domani sera sarà una partita importante per noi e per la Romania. Incontriamo una squadra forte che in Italia sta lottando per arrivare in Champions League. Pure se vengono da tre sconfitte hanno una formazione di qualità e vorranno vincere, ci aspetta una partita pesante». Sulla Lazio aggiunge: «È favorita ma noi sfrutteremo la nostra occasione e cercheremo di ottenere la qualificazione, daremo tutto noi stessi. Sarà importante uscire, dal doppio confronto, a testa alta. La squadra di Inzaghi prenderà la partita sul serio, non verranno qui pensando agli ultimi tre match che hanno perso. Questa è un’altra competizione, i biancocelesti hanno giocatori di esperienza e giocheranno molto seriamente».

Anche Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa: «Non vediamo l’ora di tornare a giocare. Non ci siamo abituati alla sconfitta, stiamo vivendo un momento negativo di risultati che vogliamo sicuramente superare. Abbiamo analizzato la situazione e domani dovremo fare una gara importante perché affronteremo una squadra che sta attraversando un buon momento e che vanta calciatori di qualità. Il Football Club Steaua Bucarest, inoltre, giocherà in casa: troveremo un ambiente molto caldo e dovremo offrire una prestazione da Lazio. Sul caso Felipe Anderno: «Felipe Anderson è tornato ad allenarsi con il gruppo, ha capito d’aver sbagliato e l’ho ritrovato molto concentrato e molto motivato: è quello che volevo rivedere in lui. Per la partita di domani sarà convocato: il brasiliano non partirà dall’inizio, ma potrebbe essere un’arma da sfruttare a gara in corso perché l’ho visto molto sereno e questo mi tranquillizza. Il ragazzo che conosco io è molto sensibile e che potrebbe darci un grande aiuto da qui alla fine della stagione».

FCSB-Lazio: i precedenti del match

Nessun precedente tra le due squadre. Sono tre i precedenti della Lazio contro squadre rumene con un bilancio di 2 pareggia e una vittoria.

FCSB-Lazio: l’arbitro del match

L’arbitro della partita è il tedesco Deniz Aytekin. Nessun precedente con le squadre rumene in Europa mentre sono 4 i precedenti con le squadre italiane: 2 pareggi per Napoli e Inter in Europa League e 2 pareggi per la Juventus in Champions League.

FCSB-Lazio Streaming: dove vederla in tv

La partita andrà in onda a partire dalle ore 21 in diretta sulle frequenze di Sky Sport 3 e Sky Calcio 2 (anche in HD) e in chiaro su quelle di TV8. Non solo, perché FCSB-Lazio sarà trasmessa in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.