Felipe Anderson SVELA: «Sarei RIMASTO ancora alla Lazio. Ma quando è ARRIVATA la chiamata da CASA…». Le dichiarazioni

Felipe Anderson ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di TNT Sports, sul suo addio alla Lazio di quest’estate per trasferirsi in Brasile, al Palmeiras. Le sue parole:

PAROLE – «Né io e né chi mi è sempre stato vicino ha mai immaginato che la mia avventura in biancoceleste sarebbe potuta terminare. Pensavano che sarei rimasto ancora per molto tempo. Nonostante avessi ricevuto l’offerta dal presidente di rimanere anche dopo la mia carriera, nello stesso momento quando si è presentata l’opportunità di tornare a casa l’ho presa subito in considerazione perché era ormai diverso tempo che ero fuori. Era giunto il momento di lasciare il club che mi ha visto crescere e tornare in Brasile».