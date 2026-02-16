Fenucci non ha dubbi: «VAR? All’estero lo usano meno, dobbiamo pensare a come far tornare l’arbitro protagonista. Sull’espulsione di Kalulu la penso così»

Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega degli arbitri e del VAR

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha espresso il suo pensiero sul VAR e gli arbitri a margine dell’Assemblea di Lega.

ARBITRI – «Non è stato toccato il tema. Ne parleremo più avanti, prima tra di noi e poi cercando di incontrare i vertici arbitrali. Io credo che dopo essere stati i primi ad introdurre il VAR, abbiamo pensato che con quel dispositivo potessimo raggiungere un’oggettività che è molto difficile da stabilire. Perché anche vedendo gli episodi col fermo immagine i criteri restano soggettivi. Il VAR interviene molto e adesso per me dovremmo pensare a come far tornare ad essere l’arbitro protagonista. Servirà un confronto con tutte le società».

FIDUCIA – «Io non credo sia un problema di persone, ma di interpretazioni. E quindi dobbiamo essere i primi a cercare di capire in come il calcio venga arbitrato e a dare anche un’educazione a tutti i media che ci circondano, perché le polemiche sono troppo frequenti. E’ uno strumento che all’estero viene usato meno, per correggere chiari ed evidenti errori. Dobbiamo riportarlo a quella dimensione».

ESPULSIONE KALULU IN INTER JUVE – «Quell’episodio nella fattispecie non entrava nel protocollo. Non sono il presidente della Federazione e della Lega e questo ragionamento lo devono fare gli organi istituzionali. Ma ognuno di noi può dare il proprio contributo».