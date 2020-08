Ferran Torres Manchester City, visite mediche in corso per lo spagnolo. Nelle prossime ore le firme sul contratto

Visite mediche in corso per Ferran Torres. L’esterno spagnolo del Valencia, come riportato da TuttoMercatoWeb.com, è a Barcellona per poter effettuare tutti i test in vista delle firme.

Il medico del City sta effettuando tutte le visite del caso, poi ci saranno le firme: l’operazione – si legge – porterà nelle casse del Valencia 25 milioni di euro più dieci di bonus.