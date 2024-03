Ferrante: «Torino, Sanabria e il gol: sprint futuro»

Marco Ferrante, ex attaccante del Torino, ha parlato a Tuttosport di Sanabria e della sua rete contro il Napoli

Marco Ferrante, ex attaccante del Torino, ha parlato a Tuttosport di Sanabria e della sua rete contro il Napoli. Le sue dichiarazioni:

SANABRIA – «Sicuramente sì. Credo comunque che Juric non volesse punirlo, è una questione di lettura della partita da parte dell’allenatore. Aveva certamente messo in preventivo che, contro il Napoli, c’era la possibilità di passare in svantaggio e ha voluto tenere in panchina un giocatore importante da poter inserire per addrizzare la gara. Vanno dati anche i meriti a Juric per questa lettura».

GOL NAPOLI – «Per un attaccante è importante buttarla dentro, non importa come, ciò che conta è scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Certo ha fatto un gran gol, si è coordinato bene dopo un rimpallo in area e ha fatto questa rovesciata. Non deve però rimanere un gesto tecnico fine a se stesso. Questo gol deve essere importante per il futuro e anche per Juric».

OBIETTIVO – «Secondo me è un attaccante da doppia cifra, è un giocatore che se è a posto anche a livello mentale la porta la vede e per la squadra è molto importante avere una punta così. Poi non va sottovalutato il problema fisico che si porta dietro».