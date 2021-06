Ferrero: «Il nuovo allenatore lo annuncerò il 4 luglio, non si può sbagliare scelta»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla scelta del nuovo allenatore

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla scelta del nuovo allenatore. Le sue parole a Rai GR Parlamento.

NUOVO ALLENATORE – «L’allenatore la Sampdoria già ce l’ha. Non lo annuncio ora per scaramanzia, lo farò il 4 luglio. Dopo Ranieri non si può sbagliare allenatore, ma vi posso assicurare che non si sta andando al risparmio. Ho trovato una persona che si adatti alle caratteristiche dei miei giocatori».

SUPERLEGA – «Per quanto riguarda la questione Superlega, dico che ci sono costi incredibili nel mondo del calcio. Lukaku, ad esempio, non lo avrei mai pagato 60 milioni, mi sarei invece preso 3 giocatori di prospettiva. «Avendo i grandi club degli ingaggi troppo alti, hanno provato a uccidere il calcio europeo. Una top player femminile prende 30.000 euro, uno maschile 4 milioni. Poi facciamo i discorsi sull’uguaglianza…».