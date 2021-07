Ferrero: «Ringrazio Mancini e Vialli a nome della Sampdoria, ci hanno commosso»

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha commentato la vittoria dell’Europeo da parte dell’Italia

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ringrazia Roberto Mancini e Gianluca Vialli per i risultati raggiunti con l’Italia a Euro 2020. Le parole del presidente a Il Secolo XIX.

AUGURIO A D’AVERSA – «Il calcio è una scienza inesatta, ma proprio per questo bisogna essere attenti per scegliere la scia giusta, come quella che sta lasciando la Nazionale. È proprio questo l’augurio di buon lavoro che mi sento di fare a mister D’Aversa, al suo staffa, a tutti i miei calciatori. Credo in loro e nella volontà di ognuno di fare sempre di più. Basiamoci sui dati reali: mister D’aversa è un fuoriclasse e ha dei ragazzi che sono pronti a battersi per lui e per la maglia più bella del mondo. L’unione sarà la nostra forza»

NAZIONALE – «La Nazionale non partiva favorita, anzi era reduce da una mancata qualificazione al Mondiale, e avete visto com’è finita. Non dico che possiamo vincere, ma farci ispirare dagli azzurri».

OBIETTIVI – «Domanda trabocchetto, non ci casco. Dico avanti insieme, sorridendo alla vita, senza alibi. Siamo il mondo blucerchiato, il più bello».

FINALE – «C’ero anche io a Wembley e ringrazio a nome di tutta la società Mancini e Vialli che hanno commosso tutti dedicando la straordinaria vittoria agli italiani e in modo speciale alla Sampdoria e ai suoi tifosi. Hanno scritto un’altra pagina di storia del calcio e anche della Sampdoria, proprio nel trentennale dello Scudetto: a Londra si era fermato ingiustamente il loro sogno e da Londra è un po’ ripartito».