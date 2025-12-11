Festa a CagliariNews24.com: «Contro la Roma i sardi hanno disputato un'ottima partita. Su Felici dico questo...»

Festa, ex tecnico e giocatore del Cagliari, ha analizzato il momento dei sardi soffermandosi su diversi temi. Le sue parole

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di CagliariNews24, Gianluca Festa ha affrontato diversi temi. Ecco le parole dell’ex giocatore rossoblù

Il Cagliari in Serie A è andato incontro a risultati altalenanti malgrado le qualità riversate sul campo. Cosa ne pensa della vittoria ottenuta con la Roma? Può aver acceso un barlume di speranza?

«Assolutamente si! Il Cagliari ha disputato una buona partita sin dall’inizio, un ottimo approccio alla gara. Ha avuto buone occasioni nel primo tempo senza concedere troppo all’avversario. Una Roma che grazie ai rossoblù non è mai riuscita ad entrare in partita. Hanno avuto l’espulsione, però, la squadra sarda ha fatto veramente una buona gara! Ci ha creduto fino alla fine ed è stata premiata da questa rete importantissima alla fine su un errore clamoroso di un difensore giallorosso. Gaetano ha avuto il merito di stoppare una buona palla e fare gol. Una Roma deludente, ma è un Cagliari in palla che ha ottenuto una vittoria fondamentale per il prosieguo del campionato. Ovviamente bisogna sempre stare con i piedi per terra perché il torneo è lunghissimo, le insidie sono tante e gli isolani in certe partite non hanno dimostrato grandissima capacità di ribaltare il risultato o di dare quel qualcosa in più in fase offensiva. Pertanto, si riparte da questa bellissima vittoria cercando di migliorare quei lati che lo richiedono».

Tanti hanno criticato il gioco ideato da Fabio Pisacane. Qual è il suo pensiero in merito? Lo valuta più propositivo?

«E’ necessario capire da dove provengono le critiche! Se esternate dai tifosi c’è in gioco la passione, insomma, altri elementi. Chiaramente si possono fare. Penso che Pisacane stia facendo un buon lavoro, certe volte ha impostato determinate partite in fase difensiva perché magari non aveva gli elementi necessari per poter fare qualcosa in più. Bisogna valutare tante cose, siccome sta facendo un buon lavoro, mi auguro che il Cagliari continui a migliorare. E’ chiaro che quando vengono i risultati tutti siamo bravi e quando si perde sono tutti scarsi. C’è bisogno di più equilibrio nei giudizi!».

La formazione isolana ha subito una brutta batosta con l’infortunio di Felici, un déjà-vu di quanto accaduto a Belotti. Come vede il Cagliari senza questo elemento?

«Felici è un giocatore molto interessante! Quando entra riesce a rompere gli equilibri specie quando le squadre avversarie sono stanche. Ha una buona corsa e tecnica. Nelle partite che ho avuto modo di vedere, quando è subentrato ha sempre creato qualcosa, o ha fatto gol direttamente lui o ha messo delle palle importanti in mezzo. Purtroppo, mi dispiace per lui: gli faccio i migliori auguri di una pronta guarigione. Sono infortuni brutti, come quello successo a Belotti. Veramente, mi dispiace tantissimo! Sono cose che succedono, anche a me per esempio. Dopo tre partite, un attaccante principale che avevo, un animale dal punto di vista fisico, fortissimo, che aveva fatto in tre gare tre gol. Eravamo riusciti a rimetterlo sulla giusta carreggiata, si era rotto i legamenti. Nel calcio queste cose capitano». LEGGI L’ESCLUSIVA COMPLETA SU CAGLIARINEWS24.COM