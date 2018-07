Cristiano Ronaldo verso la Juventus? La fidanzata dell’asso portoghese, Georgina Rodriguez, su Instagram gli fa un’altra bellissima dedica e non lascia trapelare nulla sul suo futuro

Al centro delle cronache di calciomercato e dei tantissimi gossip che lo riguardanti il possibile – e non più impossibile – passaggio alla Juventus, Cristiano Ronaldo è adesso intanto a godersi finalmente il meritato riposo. Dopo l’eliminazione dal Mondiali di Russia con il suo Portogallo agli ottavi di finale contro l’Uruguay, infatti, CR7 ha fatto ritorno a casa ed è pronto adesso a godersi le vacanze. Dove? Località al momento ancora top secret, anche se c’è chi giura che l’asso del Real Madrid dovrebbe trascorrere qualche giorno in piena tranquillità prima dell’inizio della nuova stagione in una località balneare oltreoceano, al di là dei rumors delle suggestioni (leggi anche: CALCIOMERCATO: RONALDO-JUVENTUS: IL PORTOGHESE A TORINO). Con lui ci sarà – come sempre – la fidanzata Georgina Rodriguez, ex commessa di un negozio conosciuta da Ronaldo a Madrid un paio di anni fa e con cui ha intrecciato una relazione dopo l’addio dalla super-modella russa Irina Shayk…

Georgina – che aveva seguito Ronaldo in Russia – ha postato nelle ultime settimane parecchie foto di sé al seguito della selezione portoghese condite da messaggi di amore e stima nei confronti del compagno. La coppia vive felice con i tre figli avuti dal campione del Real da due madri surrogate diverse: Ronaldo Junior di sette anni ed i gemellini di appena un anno Eva e Matteo. Nelle ultime ore la Rodriguez non ha mandato segnali evidenti riguardo alle scelte di CR7 sul prossimo futuro, ma su Instagram, nelle stories, ha postato una foto con lui sorridente condita dalla didascalia “Gracias vida”, ovvero “Grazie vita”, riferita proprio al campione portoghese. Regali in arrivo? Una nuova casa a Torino? Boh!

