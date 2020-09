Fienga: «Friedkin? L’obiettivo è far crescere la Roma anche a livello sportivo»

Guido Fienga, CEO della Roma, ha parlato a margine del “Premio Calabrese” a Soriano nel Cimino. Le sue parole

Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, parla sul palco del “Premio Calabrese”, a Soriano nel Cimino. Queste le sue parole circa la nuova proprietà riportate da TMW.

FRIEDKIN – «Credo che sia un passaggio naturale di uno sviluppo che ha avuto la Roma da quando è stata comprata da Pallotta, che ha trasformato una realtà tornato ad essere un progetto locale, in uno internazionale ma che doveva essere stabilizzato col passaggio di proprietà ad un gruppo con un taglio più industriale. I nuovi proprietari sono appena arrivati e il timing è stato quantomeno normale, considerando il Covid-19, al termine di una stagione e con l’inizio dell’altra. Bisogna dare un po’ di tempo per organizzarsi e rendersi conto. L’approccio però è di estrema serietà nell’affrontare i problemi e le scadenze che ci sono. L’intenzione è sistemare le cose pregresse e poi sviluppare le ambizioni di un progetto che una squadra come la Roma deve avere. L’obiettivo è far crescere la Roma anche a livello sportivo. Non esiste una squadra con una simbiosi con lo stato d’animo della città come la nostra: la Roma è parte di Roma, le esigenze di una città a cui serve riavvicinarsi e farla diventare una parte centrale, pur nell’intenzione di internazionalizzare il club».