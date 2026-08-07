Italia, definiti i quadri tecnici delle giovanili: Baldini resta all’Under21, Costantino nuovo CT dell’Under 16

La FIGC ha ufficializzato la nuova struttura tecnica delle selezioni giovanili azzurre, completando il quadro degli allenatori dalla Under 21 fino alla Under 14. La conferma più attesa riguarda Silvio Baldini, che resterà alla guida dell’Under 21 dopo l’ottimo lavoro svolto nelle ultime stagioni e dopo l’esperienza ad interim sulla panchina della Nazionale maggiore, conclusa con le vittorie contro Lussemburgo e Grecia.

Al suo fianco continuerà a lavorare Andrea Barzagli, confermato nel ruolo di vice. Nessuna novità nemmeno per l’Under 20, affidata nuovamente a Carmine Nunziata, reduce dalla parentesi sulla panchina dell’U21 nell’amichevole vinta contro l’Albania. La novità riguarda invece lo staff: accanto a Nunziata entrerà Christian Maggio, che affiancherà Matteo Brighi nel ruolo di vice allenatore.

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La FIGC ha definito anche le guide tecniche delle altre selezioni. L’Under 19 sarà affidata per la prima volta a Massimiliano Favo, reduce dalla conquista della medaglia di bronzo al Mondiale U17 con la Nazionale U18.

Favo prende il posto di Bollini, entrato nello staff di Roberto Mancini. L’Under 18 sarà guidata da Daniele Franceschini, protagonista del recente trionfo all’Europeo in Estonia, il secondo consecutivo nella storia azzurra. L’Under 17 passa invece nelle mani di Manuel Pasqual, promosso dopo l’esperienza con l’U16. Conferme per Enrico Battisti alla guida dell’Under 15 e per Luigi Milani all’Under 14, dove continuerà a svolgere il ruolo di supervisore.

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Il volto nuovo dell’intero quadro tecnico è quello di Giovanni Costantino, scelto per guidare l’Under 16. La FIGC ha puntato su un profilo dal curriculum internazionale: Costantino ha iniziato la carriera in Finlandia, passando dalle giovanili del Futura alla panchina dell’Aland United femminile, prima di intraprendere un lungo percorso all’estero accanto a Marco Rossi, collaborando con Honved, Dunajska Streda e con la Nazionale ungherese.

Nel suo percorso figurano anche esperienze da primo allenatore con MTK Budapest, Casarano, Agia Napa, FCU Craiova e Petrocub Hincesti. Una scelta che conferma la volontà della FIGC di investire su competenze internazionali per rilanciare la crescita del calcio italiano partendo dalle giovanili.