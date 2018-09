Figlio Cristiano Ronaldo: è andata in scena l’amichevole Lucento-Juventus. Grande show nella periferia nord di Torino – FOTO

Quando i tifosi della Juventus sentono pronunciare il nome Lucento i ricordi non sono mai particolarmente positivi. Già, perché il battesimo sulla panchina bianconera di Massimiliano Allegri non fu proprio una passeggiata di salute. Anzi. Era il 25 luglio 2014, una data passata alla storia dalle parti di Vinovo. Perché nell’amichevole contro i bianconeri la formazione torinese, che militava allora e milita ancora oggi nel campionato di Eccellenza, la squadra guidata da Mario Gatta riuscì a piegare la resistenza di Tevez e compagni. Finì 3-2 per il Lucento: Coppo, Cavazzi e Cretazzo vanificarono la doppietta di Fernando Llorente. E la vittoria contro la Juventus si conquistò i titoli dei giornali per parecchi giorni. Poco importa, poi, se il Lucento di quella partita era in realtà un gruppo di giocatori dilettanti di diverse squadre della cintura torinese. E oggi, il nome della società di corso Lombardia (nel quartiere Lucento, zona della periferia nord di Torino), torna ad essere d’attualità. Il motivo? La presenza del figlio di Cristiano Ronaldo sul terreno di gioco del sodalizio rossoblù.

Già, perché l’Under 9 della Juventus ha disputato un test amichevole proprio contro il Lucento. Esibizione di lusso, perché uno dei giocatori presenti nelle file bianconere è il piccolo Cristianinho, che già da diversi giorni si sta allenando con i nuovi compagni. Ha dato spettacolo e ha catturato l’attenzione dei presenti, colpiti soprattutto dall’umiltà di un ragazzino che sta imparando passo dopo passo tutti i segreti del padre, che in serata sarà di scena al Tardini contro il Parma. Tanti applausi per il figlio di Cristiano Ronaldo dalle tribune del Lucento, tanti apprezzamenti per un bambino che ha già le idee chiare su che cosa vuole fare da grande. Il tutto sotto lo sguardo attento di Georgina Rodriguez, presente per seguire il figlio del suo fidanzato.

