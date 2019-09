FILANGERI: «Siamo state timorose, ma che emozione il Ricci pieno» – VIDEO

Il difensore del Sassuolo Femminile, Maria Luisa Filangeri, ha parlato in zona mista al termine della sconfitta contro la Juventus Women

(-Dal nostro inviato allo stadio Ricci) Il Sassuolo Femminile ha perso 3-1 contro le campionesse in carica della Juventus Women. Non una grande prova delle ragazze di Piovani (oggi squalificato) che si sono mostrate troppo impaurite. Tesi supportata anche dal difensore Filangeri che ha parlato così in zona mista

«Siamo state timorose e abbiamo agevolato la vittoria bianconera. Che emozione il Ricci pieno»