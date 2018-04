Sabato 26 maggio a Kiev alle ore 20.45 andrà in scena l’atto conclusivo della Champions League 2018, ecco tutte le informazioni utili per raggiungere la capitale ucraina

Mancano ormai tre partite alla finalissima della Champions League edizione 2017/2018. Dopo gli spettacolari ed emozionanti quarti di finale, che hanno visto prevalere Roma, Real Madrid, Bayern Monaco e Liverpool rispettivamente contro Barcellona, Juventus, Siviglia e Manchester City. Il pensiero e la speranza di tutte e quattro le squadre rimaste è di ritrovarsi il 26 maggio 2018 a Kiev, nel suggestivo Olimpiyskiy National Sports Complex. Sarà proprio la capitale ucraina ad ospitare l’atto finale della Champions League 2018. Un grandissimo appuntamento per archiviare nella maniera migliore la stagione prima di tuffarci nei Mondiali russi.

La finale di Champions League è in programma sabato 26 maggio alle ore 20.45 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e su Premium Sport HD. In streaming, quindi, sarà possibile assistere alla finale su Premium Play. I tifosi della Roma sperano di poter giocarsi la loro seconda finale di Champions della loro storia dopo quella sfumata ai rigori nel 1984 contro il Liverpool di Ian Rush. Andare tempestivamente alla caccia dei biglietti per la finale e per gli aerei è scelta saggia e consigliabile. Nella peggiore delle ipotesi, i tifosi della Roma potranno gustarsi le bellezze di Kiev. La compagnia aerea migliore in rapporto qualità/prezzo per raggiungere la capitale ucraina è la Ukraine International. Con 250/270 euro si può raggiungere tranquillamente Kiev, partendo al mattino e arrivando in tempo per la finale.

La città designata per la finale sta vivendo una fase di rilancio. Architettura, storia, vita notturna animano questa città che conta 2 milioni e 900 mila abitanti e vanta un partimonio culturale che vale la pena di essere vissuto. Una delle più suggestive parti di Kiev è sicuramente la Città Vecchia, dove possiamo ammirare gratuitamente palazzi settecenteschi ed ottocenteschi. Ma Kiev è nota anche per le sue chiese e quindi tra la bellissima Cattedrale di Santa Sofia e il Monastero delle Grotte, gli appassionati di questo tipo di architettura non rimarranno di certo delusi. Insomma, non solo calcio nella capitale ucraina che merita davvero di essere vissuta a pieno.