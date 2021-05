Finale Coppa Italia, De Siervo: «Porteremo una partita unica nelle case degli italiani»

L’a.d. della Serie Luigi De Siervo ha parlato della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus proprio nel corso della presentazione a Reggio Emilia della partita.

«Siamo un Paese che si distingue per tanti aspetti ma vorrei richiamare la capacità di grande resilienza, guardando al futuro con ottimismo. Proveremo a portare nelle case di italiani una finale unica. I protagonisti del Mapei Stadium saranno raccontati in una maniera unica. Ringrazio anche i presidenti Gravina e Dal Pino perché è bene ricordare dove eravamo un anno fa. E se il movimento è ripartito per la coesione di questo gruppo di dirigenti sportivi, con tutti i club ovviamente, che hanno dato una riprova importante. Nulla si sarebbe potuto fare quest’anno se non fossimo stati uniti».