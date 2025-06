Finlandia-Polonia: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Helsinki Olympic Stadium andrà in scena la sfida tra Finlandia-Polonia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Helsinki Olympic Stadium di Helsinki si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Finlandia-Polonia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Finlandia (4-3-3): Hradecky; Alho, Tenho, Ivanov, Uronen; Kamara, Lod, Suhonen; Valakari, Pohjanpalo, Antman. Ct: Jacob Friis.

Polonia (3-5-2): Skorupski; Piatkowski, Walukiewicz, Kiwior; Kaminski, Szymanski, Moder, Zielinski, Zalewski; Buksa, Swiderski. Ct: Probierz.

Orario e dove vederla in tv

Finlandia-Polonia si gioca alle ore 20:45 di martedì 10 giugno per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Verrà trasmessa in diretta su SKY SPORT UNO e in streaming su SKY GO e NOW. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.