Fiorentina, Dzeko svela: «Facciamo ca****re, stiamo facendo male. Io voglio che se gioco in casa un tifoso mi aiuta»

Fiorentina, il centravanti dei viola Dzeko ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara della sfida di Conference League

Nel post partita della sfida europea al Franchi, l’attaccante dei viola Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport, condividendo le sue impressioni. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Non mi aspettavo questa partita così, penso che ci siamo allenati molto bene. Il mister ci ha preparati bene. Loro su un cross hanno fatto questo gol, quando iniziamo a prendere troppi palloni qualcosa non ci va più. Facciamo cagare, stiamo facendo male. Io voglio che se gioco in casa un tifoso mi aiuta. Non va bene così. Questi ragazzi si meritano di più. Durante la partita ci vuole più sostegno, altrimenti è difficile uscire. Abbiamo bisogno di questi tifosi. Durante la partita aiutateci di più.

Sembravano più veloci con la palla, sembrava che portavano di più la palla. Non c’erano le giocate, è difficile spiegare. Ognuno di noi si deve fare due domande: cosa sta facendo e cosa può fare meglio. Il primo devo essere io. I ragazzi erano contenti del lavoro fatto, con la Juve si è visto. Ma è vero che non siamo ancora al massimo. Paura? Sì, quando uno sbaglia e iniziano i fischi ci vuole più sostegno per i ragazzi più giovani. Un pochino più di applausi, se entriamo in questa energia negativa poi ho paura di stoppare la palla e di fare un passaggio. Così è difficile»

