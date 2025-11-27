Fiorentina AEK Atene, Vanoli nel pre gara: «Solo tramite le sofferenze si possono avere grandi risultati»

Fiorentina AEK Atene, il tecnico dei viola Vanoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara della sfida di Conference League

Nel pre partita della sfida europea al Franchi, il tecnico viola Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, condividendo le sue impressioni e le attese per un match che può rivelarsi decisivo nel cammino della Fiorentina in Conference League.

PAROLE – «La situazione e la voglia di uscire non mi fanno pensare all’esordio in Europa. Sono concentrato su questa partita, che per noi è importante per classifica, risultato e morale. o chiesto ai ragazzi una grande prestazione. E le prestazioni ti portano a fare qualcosa di speciale. Mi aspetto tanto da tutti, compreso me stesso. Dobbiamo continuare a dare stabilità, un giocatore esperto sa vivere questa situazione.

Quando entri era guardarci in faccia e guardare la realtà, era il primo pensiero e lo è ancora. I ragazzi hanno una voglia incredibile di uscire, dobbiamo partire dalle cose semplici e vivere di azione in azione. Solo tramite le sofferenze si possono avere grandi risultati»

