Fiorentina AEK Atene, Vanoli nel post gara: «Dobbiamo essere consapevoli che per uscire da questa situazione sarà lunga»

Fiorentina AEK Atene, il tecnico dei viola Vanoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara della sfida di Conference League

Nel post partita della sfida europea al Franchi, il tecnico viola Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, condividendo le sue impressioni a caldo. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Ci sono dei giovani, la squadra sta facendo fatica. Dobbiamo essere consapevole che per uscire da questa situazione sarà lunga. Sapevo che la strada sarà fatta di alti e bassi. Siamo stati bravi a rimanere in partita, ma dobbiamo essere più bravi nel rimanere più lucidi. Bisogna lavorare sulla testa: io sono con questi giocatori, dobbiamo imparare a fare le cose semplici. Mi da fastidio che ad ogni piccolo errore si abbassa la testa…

Potevamo dare qualcosa in più per il compagno e per la squadra. Anche il primo tempo siamo stati lenti nel giro palla, Ndour non riusciva a trovare la posizione giusta, abbiamo sbagliato cross che in tranquillità sarebbero risultati facili. Dobbiamo calarci in questa realtà: quando parti con determinati obiettivi e ti ritrovi così, devi guardare passo dopo passo. Adesso andiamo a riposare e domani ricarichiamo le batterie »

