Fiorentina, all’Olimpico tocca a Cutrone guidare l’attacco

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, dovrebbe optare per Cutrone in attacco contro la Lazio

La Fiorentina, dopo il pareggio per 1-1 nella partita casalinga contro il Brescia, è in cerca di riscatto. Questa sera, la viola scenderà in campo in casa della Lazio e Giuseppe Iachini avrebbe scelto l’uomo giusto per dare l’assalto all’Olimpico.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore della Fiorentina dovrebbe optare per Cutrone in attacco al posto di Vlahovic come spalla di Ribery. Estro, velocità, corsa e opportunismo per mettere in difficoltà la difesa di Inzaghi.