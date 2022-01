Fiorentina, affare in salita per Alvarez: spunta Scamacca

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sempre più in salita la situazione Alvarez per la Fiorentina: i viola ora mettono gli occhi su Scamacca

La Fiorentina sta lavorando sul mercato anche per il futuro. Con l’addio di Vlahovic, Barone e Pradè vogliono coprirsi il prima possibile e le piste sono diverse.

La strada che porta ad Alvarez si fa in salita anche per l’inserimento del Napoli sul talento del River Plate. Spunta l’idea Scamacca anche se non sarà facile battere la concorrenza della Juventus. A riferirlo il Corriere Fiorentino.