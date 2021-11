Fiorentina, Antognoni: «L'anno scorso Chiesa, ora Vlahovic. Che dispiacere...»

L’ex Fiorentina Antognoni ha parlato del probabile addio alla squadra viola da parte di Dusan Vlahovic

Giancarlo Antognoni, ex calciatore a manager della Fiorentina, in una intervista a Tuttosport ha parlato del probabile addio di Dusan Vlahovic; con il serbo che potrebbe finire alla Juventus.

RICHIESTA DELLA JUVE – «Dopo i Mondiali del ’78 ebbi un incontro con Agnelli. Avrebbe voluto che entrassi nella Juve. Insistette davvero parecchio. Come ho detto, però, indossare la maglia della Fiorentina significava far parte di un gruppo speciale. Così, ho scelto di rimanere dov’ero. E non me ne son mai pentito. L’affetto che mi dà Firenze è impagabile».

VLAHOVIC VIA DALLA FIORENTINA – «Un dispiacere, per i tifosi e per la città. Indipendentemente da dove andrà, sarà una perdita significativa. Se ne vanno i migliori. L’anno scorso Chiesa, oggi lui. Bisogna sottolineare, però, quanto i tempi siamo cambiati».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24