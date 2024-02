Barone: «Italiano sta preparando il prossimo match abbastanza bene...»

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso alla Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola

PAROLE – «Ho parlato alla squadra con Commisso e con il direttore Pradè. Sono pronti per la partita di domenica contro il Frosinone e il mister sta preparando la gara abbastanza bene: il nostro obiettivo è fare bene domenica. Non dimentichiamoci che la Fiorentina ha una nuova casa (il Viola Park, ndr). Poi in Lega Calcio stiamo lavorando per sistemare i conti e fare in modo che le regole siano uguali per tutti. Speriamo di arrivare presto ad una soluzione».