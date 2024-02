Calciomercato Fiorentina, UFFICIALE Belotti dalla Roma: i dettagli

Calciomercato Fiorentina, ufficiale l’arrivo di Andrea Belotti dalla Roma: il comunicato con i dettagli dell’operazione

Andrea Belotti è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A in questa sessione di mercato. L’attaccante è stato ceduto dalla Roma alla Fiorentina, ecco il comunicato del club:

COMUNICATO – «L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con la Fiorentina per la cessione a titolo temporaneo di Andrea Belotti fino al 30 giugno 2024. Arrivato alla Roma nell’estate del 2022, Belotti ha esordito il 30 agosto dello stesso anno in Serie A contro il Monza. Con la maglia giallorossa, la punta ha collezionato 68 presenze e 10 gol. Il primo fu in Europa League contro l’Helsinki, il 15 settembre 2022. In bocca al lupo, Andrea!».