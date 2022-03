Fiorentina, le opzioni sul mercato: da Alvarez a Senesi

La Fiorentina sta studiando il mercato estivo e ha quattro opzioni per l’entrata: da Alvarez a Senesi, fino a Orellano e Dalot

La Fiorentina sta valutando diversi nomi per il futuro per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano.

Tra uscite ed entrate sono quattro le opzioni per l’estate: in cima alla lista c’è Alvarez, cercato già a gennaio. Insieme a lui anche Orellano del Velez. In difesa piace Senesi su cui c’è anche la Roma e i viola pensano a Dalot non dovesse restare Odriozola. Lo riporta La Nazione.