Fiorentina, Citterio (vice Palladino): «Occasione persa? Non direi, abbiamo mosso la classifica. Fagioli sta bene, gli altri discorsi...»

Le parole di Stefano Citterio, vice allenatore della Fiorentina, nel post partita della sfida di Serie A contro il Parma. Tutti i dettagli

Stefano Citterio, vice allenatore della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa nel post partita contro il Parma, terminata 0-0. Ecco un breve estratto:

PAROLE– «Non direi occasione persa, abbiamo mosso la classifica ed è tutto aperto. Volevamo vincere, chiaro, ma queste sono partite insidiose e il Parma domenica aveva fatto un’ottima prestazione. Sapevamo delle difficoltà. Il pari direi che è giusto ma il cammino non è precluso: voltiamo pagina pensando alla Conference per tornare poi a voler far bene anche in campionato».

DIFFICOLTA’ CON LE ‘PICCOLE’ – «Non voglio cercare alibi. Potevamo fare meglio nel primo tempo, bravo anche il Parma a non farci sviluppare gioco come volevamo. Un po’ meglio il secondo, loro si sono chiusi e potevamo essere più veloci e lucidi in manovra e a finalizzare. Però i ragazzi volevano vincere».

FAGIOLI COME STA A LIVELLO MENTALE – «Nico sta bene. Questi sono discorsi che esulano dal campo ed è meglio fare queste domande in altra sede».

ZANIOLO – «Si pensa sempre di poter sfruttare un giocatore come Zaniolo. Oggi però non volevamo sbilanciarci troppo, il Parma è una squadra che merita rispetto. L’ultima fase di gara avevano tre punte: con troppa voglia di far gol non volevamo prenderlo. Avevamo un buon palleggio ma ci è mancata precisione, la lucidità nell’ultima scelta».