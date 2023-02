Fiorentina, Commisso: «I giornalisti aizzano i tifosi contro la squadra»

Le parole di Rocco Commisso, numero uno della Fiorentina: «ho letto e sentito molte critiche, ma le pagelle le faccio io adesso: 2 ai giornalisti»

Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina, ha parlato su Radio Bruno in un’intervista di un’ora. Di seguito alcune delle sue parole.

SITUAZIONE AMBIENTALE – «C’è chi mi critica dicendo che parlo solo quando le cose vanno bene ma non è vero. Ora tocca a me difendere squadra, mister e dirigenti, ogni giorno vengono infamati e non è giusto. Sono qui per prendere le difese della società che rappresento, ogni giorno facciamo cose per far avanzare la Fiorentina. Se quella rovesciata di Saponara fosse entrata e la partita fosse finita 2-2, oggi avremmo visto altre pagelle. Invece ho letto e sentito molte critiche, ma le pagelle le faccio io adesso. Darò 2 a tanti giornalisti…».

SE DA TIFOSO FISCHIEREBBE – «No. Alla Columbia University ci sono squadre maschili e femminili: i maschi hanno fatto due stagioni bruttissime, ma non sono andato lì a fare critiche».

GIORNALISTI – «Le colpe dei giornalisti sono nell’incitare i tifosi a fare le cose che fanno».

LO SCONTENTO DEI TIFOSI – «Se prendi 200-300mila tifosi, ognuno ha la sua idea. Come faccio ad accontentare tutti? Che vogliono, che la Fiorentina torni al 1969? La gente sa cosa ho trovato quando ho comprato la Fiorentina?».