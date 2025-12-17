Fiorentina, parla Fagioli: «Dobbiamo mettere a posto delle lacune, ma per atteggiamento qualcosa si è visto»

Fiorentina, le dichiarazioni dell’ex Juve Nicolò Fagioli: «Dobbiamo mettere a posto delle lacune, ma…». Le parole

Alla vigilia della sfida di Conference League tra Losanna e Fiorentina, Nicolò Fagioli ha preso la parola in conferenza stampa, condividendo le sue impressioni e sensazioni in vista del match. Le sue parole:

MOMENTO – «Contro il Verona ho fatto una buona partita, ma al di là della prestazione personale si sono visti dei passi in avanti da parte di tutti. Chiaramente manca il risultato, che è quello che conta, e ora dobbiamo fare di tutto per ottenerlo il più velocemente possibile».

RUOLO – «Mi piace giocare come mezzala o davanti alla difesa, gioco dove mi chiede il mister. Ripeto, contro il Verona siamo migliorati, abbiamo trovato più meccanismi. Però, vuoi o non vuoi, conta il risultato. Secondo me l’atteggiamento è stato positivo, poi in campo andiamo noi e le prestazioni dei singoli contano per portare a casa il risultato».

SPOGLIATOIO – «Nessuno è ovviamente felice della situazione. C’è stato un confronto due settimane fa, è vero, e da questo siamo ripartiti alla grande, almeno a livello di atteggiamento. Si è vista una Fiorentina che ha dominato la partita. Poi giustamente la gente vuole i risultati, anche noi li vogliamo. Dobbiamo mettere a posto delle lacune, ma per atteggiamento qualcosa si è visto».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

