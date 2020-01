Fiorentina-Genoa, i convocati di Iachini: out Boateng

Giuseppe Iachini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Genoa

Giuseppe Iachini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani contro il Genoa. Rimane ancora fuori Kevin Prince Boateng, oltre a Dalbert out per squalifica. Ecco la lista completa in vista della sfida di domani:

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano

Difensori: Caceres, Ceccherini, Lirola, Milenkovic, Maxi Olivera, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Eysseric, Ghezzal, Pulgar, Zurkowski

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Sottil, Vlahovic