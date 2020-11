Fiorentina, ore calde per Iachini: l’ultima parola a Commisso

Beppe Iachini rischia l’esonero dalla Fiorentina. Ancora non è stata presa la decisione definitiva sul futuro in viola del tecnico

Inizio di campionato negativo per la Fiorentina, anche ieri senza i tre punti dopo la scialba prova contro il Parma. Continua a tremare la panchina di Beppe Iachini, a rischio esonero considerando gli ultimi risultati deludenti della squadra viola.

Sono ore calde per il futuro a Firenze del tecnico, con la dirigenza gigliata che non ha ancora preso una decisione definiva come riporta Sky Sport. L’ultima parola su Iachini spetterà al presidente Commisso, con Prandelli che resta in pole per tornare alla Fiorentina in caso di benservito al mister marchigiano.