Fiorentina, Iachini: «Reagire in modo positivo, meritavamo almeno 4 punti in più»

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato alla vigilia della partita contro il Sassuolo.

SQUADRA IN CRESCITA – «La squadra ha dimostrato di essere in continua crescita, di star bene fisicamente. Togliendo i primi minuti col Brescia, i ragazzi hanno costruito e lavorato bene. Abbiamo calciato in porta più di 30 volte in due partite ma purtroppo non abbiamo trovato quei gol in più che ci avrebbero permesso di portare a casa il bottino pieno. Per ciò che è stato prodotto, la squadra meritava più punti, di vincerle entrambe o comunque di conquistare almeno 4 punti. Ora valuteremo bene il recupero di tutti per preparare la formazione col Sassuolo. Abbiamo ancora due sedute, poi capiremo bene i vari recuperi».

REAGIRE – «Dobbiamo reagire in modo positivo, giocando, vivendo una gara alla volta e andando in campo con quella personalità e quell’atteggiamento dimostrato in queste prime 2 partite. A volte nel calcio crei ma non porti a casa ciò che meriti, dovremo far girare la ruota in senso positivo continuando a lavorare con ancora più convinzione e precisione sotto porta per capitalizzare il lavoro fatto. Diamo continuità, dobbiamo reagire bene e pensare positivo perché possiamo tornare a vincere».

SU RIBERY – «Franck è un giocatore di esperienza, di personalità, che aggiunge qualità al gioco di squadra. Quando hai vicino uno come lui, che lega i reparti e fa salire la squadra, è importante, anche per la crescita del collettivo. Per queste gare c’è rammarico, abbiamo fatto due buone partite ma purtroppo è mancato il gol. Cercheremo di migliorare ancora, il suo inserimento in squadra è positivo ma dobbiamo gestire le 3 partite in una settimana. Valuteremo di volta in volta quello che potrà essere l’eventuale utilizzo, di Franck e di tutto il gruppo».